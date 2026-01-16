Cientos de personas se manifiestan en Roma en apoyo al pueblo iraní: "No a la dictadura"

La movilización, convocada por Amnistía Internacional y la organización Mujeres, Vida, Libertad, Paz y Justicia, tuvo lugar en la Plaza del Campidoglio, frente a las puertas del ayuntamiento romano, donde se desplegaron banderas iraníes y carteles en los que se podía leer "Vergüenza" o "Basta a las ejecuciones en Irán".

También se registraron momentos de tensión, cuando personas afines al régimen se enfrentaron a algunos de los manifestantes, aunque la Policía intervino rápidamente para evitar incidentes mayores.

"¡Paren! Dejen de matar, de condenar a muerte, de arrestar. Está en marcha una verdadera caza de personas; basta. El mundo los está observando. Han intentado oscurecer a Irán, pero no lo han logrado", denunció, en declaraciones a EFE, el portavoz de Amnistía Internacional en Italia, Riccardo Noury.

La organización pro derechos humanos pidió al Gobierno italiano que "actúe con determinación, junto con la Unión Europea, reforzando los mecanismos de justicia internacional, haciendo su parte en las Naciones Unidas y utilizando toda la diplomacia necesaria".

Entre los asistentes se encontraban representantes de la esfera política nacional y opositora al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Como la secretaria del Partido Democrático (PD) y líder opositora, Elly Schlein, quien declaró estar de lado "de quienes protestan en este momento contra el régimen".

"Recordarán las grandes manifestaciones que ya se produjeron tras el asesinato de Mahsa Amini en 2022. Ahora estamos viendo manifestaciones aún más multitudinarias; incluso es difícil verlas, ya que el régimen también ha adoptado la decisión de cortar Internet", dijo.

También el exprimer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, quien pidió a la comunidad internacional una "atención enorme" y "una intervención muy fuerte", mediante "presiones políticas, diplomáticas y sanciones a todos los niveles. "Porque esa represión no puede continuar", enfatizó.

A la movilización no solo asistieron ciudadanos italianos que respaldan la causa del pueblo iraní, sino también iraníes como Kourosh Danesh, quien llegó a Italia en 1981 y se manifestaba con el objetivo de dar voz a los iraníes allí presentes: "Y, junto a ellos, gritar libertad para Irán y contra toda forma de dictadura".

"Por la libertad del pueblo iraní, porque es un pueblo que tiene sed de esa libertad, porque es un pueblo que en los siglos recientes nunca ha saboreado una libertad verdadera, y esta lucha que está llevando adelante espero que esta vez los conduzca hacia la perspectiva de la libertad", subrayó.

Las manifestaciones comenzaron en Irán hace unas tres semanas a raíz de la caída del valor de la moneda nacional, y fueron inicialmente lideradas por comerciantes de Teherán aunque se extendieron rápidamente a otras regiones del país y derivaron en protestas de carácter político dirigidas contra la República Islámica.

Las tensiones se incrementaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia, una intervención a la que la ONU se ha opuesto.