Continúan los incendios en la Patagonia argentina y hay diez provincias en alerta

La Agencia Federal de Argentina alertó sobre peligros de incendios en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de La Pampa y las regiones de Cuyo: San Juan, Mendoza y San Luis.

También hay riesgos de incendios en el sur de Córdoba, ubicada al centro del país, y en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Los incendios en Chubut comenzaron a principios de enero y ya afectaron más de 20.000 hectáreas de territorio patagónico.

Allí, un foco de fuego en el Parque Nacional Los Alerces todavía permanece activo y es combatido por 149 brigadistas, mientras que por el momento no se ha podido determinar el número de hectáreas afectadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El principal foco comenzó el pasado 5 de enero en Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, y afectó unas 14.000 hectáreas de bosque nativo e implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese incendio ya se encuentra contenido gracias a las precipitaciones que se registraron el miércoles, que colaboraron con el operativo desplegado por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, en el que trabajaron más de 500 personas.

Otros tres focos de fuego en Chubut ya han sido controlados o contenidos.