Cuba desempolva su discurso más beligerante frente a EE.UU.: "No les tenemos ningún miedo"

Esta jornada, la segunda y última de homenaje tras la llegada al país de los restos de los 32 militares isleños que murieron durante el operativo norteamericano, se coronó con un acto multitudinario de reafirmación en la Tribuna Antiimperialista, entre la embajada estadounidense y el malecón habanero.

Díaz-Canel cargó nuevamente contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en un discurso con tonos beligerantes marcadamente nacionalistas.

"No, señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo… No nos gusta, como dijo Fidel [Castro, expresidente de la isla], que nos amenacen. No van a intimidarnos", dijo frente a miles de militares, trabajadores estatales y simpatizantes del Ejecutivo. El mandatario señaló con el dedo varias veces, desde el atril, a la embajada norteamericana.

El acto, en el que participaron varios miles de personas, estuvo encabezado por Díaz-Canel y otros altos cargos del Gobierno, el Ejército y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal). A diferencia de ayer, en esta ocasión no estuvo presente el expresidente Raúl Castro.

Tras el discurso comenzó una Marcha del pueblo combatiente, una iniciativa cargada de simbolismo que rescataba las movilizaciones progubernamentales ideadas en plena Guerra Fría por el expresidente Fidel Castro para los momentos de mayor tensión con Washington.

La última que se organizó fue, precisamente, en diciembre de 2024, en respuesta a la victoria de Trump y la escalada de la retórica en el estrecho de la Florida. Se trató de la primera vez en décadas que se realizaba una marcha de este tipo.

Pero el simbolismo iba más allá. Díaz-Canel vestía el uniforme verde olivo de jefe del Consejo de Defensa Nacional (CDN), como ya hizo el día anterior al recibir los féretros, algo que sólo puede hacer, según la ley, en estados de guerra y emergencia, o en caso de movilización general.

En las actividades del Gobierno para homenajear a los militares fallecidos en Venezuela, el discurso de la confrontación al "enemigo" y los "imperialistas" ha dejado en un segundo plano el luto y la tristeza por el fallecimiento de los militares cubanos en Caracas.

"No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos", afirmó el presidente cubano.

Díaz-Canel habló en términos históricos frente a la amenaza de Trump. No descartó un posible ataque pero aseguró que, de suceder, los cubanos pelearían "con fiereza", como en "las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad, África y hasta Caracas en este siglo XXI".

El oficialismo ha endurecido marcadamente su tono frente a Washington tras confirmar la muerte de los 32 "combatientes" durante los ataques en Venezuela del pasado 3 de enero.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFMV, por sus siglas en inglés) concluyó, tras analizar "acuerdos escritos confidenciales" entre Caracas y La Habana, que esta colaboración se remonta a 2006.

Trump advirtió el domingo a Cuba que ya no recibiría más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo del país suramericano a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores", en referencia a Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.