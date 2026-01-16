Diputado británico desertor de los tories anima a colegas a pasarse al populista Reform UK

Jenrick sostiene que "el Reino Unido está roto" tras décadas de declive económico y social y afirma que el Partido Conservador, que gobernó entre 2010 y 2024, es incapaz de ofrecer una solución, a diferencia -dice- de Farage.

El exministro, que hasta ayer era portavoz de Justicia del equipo de los 'tories' en la oposición, liderado por Kemi Badenoch, asegura que los dos grandes partidos británicos, el Laborista -en el Gobierno- y el Conservador, siguen comprometidos con políticas que "no funcionan".

Jenrick señala que en la última década los salarios reales han caído, los impuestos están en máximos históricos y los servicios públicos en decadencia, mientras la inmigración ha aumentado.

"Uno de cada cinco residentes en el Reino Unido nació en el extranjero" y solo "uno de cada 20 inmigrantes llegados en 2022 contribuyó más de lo que recibió", afirma, en línea con el mensaje antiinmigración de Reform UK.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente a ello, Jenrick elogia a Nigel Farage -uno de los principales promotores del Brexit en el referéndum de 2016- por haber defendido "de forma constante, y a menudo en solitario" el fin de la inmigración masiva, así como energía más barata -en oposición a la reducción de emisiones- y menos impuestos, y lo presenta como una "voz de sentido común".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estoy orgulloso de ser el afiliado número 270.000 de Reform. Si aún no se han apuntado, únanse al movimiento. El futuro del país está en juego", escribe en el periódico de referencia de los conservadores británicos.

El mismo diario destaca en su portada el momento en que, el jueves, Jenrick compareció junto a Farage para confirmar su deserción, horas después de que Badenoch lo hubiera expulsado del Partido Conservador al ser informada de su "conspiración" para dejar esta formación.

La marcha de Jenrick, que el año pasado perdió las elecciones al liderazgo 'tory' en favor de Badenoch, amplía la brecha en la derecha británica, históricamente representada por el Partido Conservador, pero donde crece la influencia de Reform UK, que encabeza las encuestas electorales.

Ante esta situación, 'The Mail', también de derechas, publica hoy en su portada un llamamiento a la colaboración entre ambas formaciones de cara a las elecciones municipales y autonómicas previstas para el próximo 7 de mayo.

"Nuestra economía está moribunda, las fronteras están rotas, las fuerzas armadas agotadas y el primer ministro es un socialista inútil de talla oceánica", afirma en su página web.

"Así que, mientras la deserción de Jenrick sacude a la derecha, nuestro mensaje para Reform y los 'tories' es: dejen de pelear entre ustedes y pongan fin a la pesadilla laborista", añade.

Además de Jenrick, de 44 años, en los últimos meses se pasaron a la formación populista varios diputados y numerosos concejales conservadores, así como algunos exministros, entre ellos, el pasado lunes, Nadhim Zahawi, que, al igual que Jenrick, en el pasado fue una gran crítico de Farage.