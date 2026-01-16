Dron israelí tira granada al lado de cascos azules en Líbano, tercer ataque en esta semana

Los militares acudieron a investigar una casa, en la que encontraron un artefacto explosivo conectado a un cordón detonante, después de que unos vecinos les avisasen de la existencia de un potencial peligro en su interior durante una patrulla en la zona, informó este viernes la FINUL en un comunicado.

"Los pacificadores instalaron un cordón de seguridad y se prepararon para revisar otra vivienda. Poco después, un dron que había estado sobrevolando dejó caer una granada a alrededor de 30 metros de los pacificadores", agregó la misión.

Según la nota, la acción no causó heridos, si bien llevó a los cascos azules a enviar una petición de cese el fuego al Ejército israelí.

Este es el tercer ataque ocurrido contra miembros de la FINUL en lo que va de semana, después de que el pasado lunes dos tanques israelíes ya dispararan al lado de otra patrulla española que había sido despachada a las inmediaciones de Sarda (sur) para controlar su avance en territorio libanés.

Más tarde aquel mismo día, la misión de la ONU denunció que dos tandas de aparentes morteros de iluminación impactaron, por otro lado, contra el helipuerto y la puerta principal de una de sus posiciones al suroeste de la localidad de Yaroun (sur).

Los cascos azules destacaron este viernes que acciones como la ocurrida cerca de Odaisseh ponen en riesgo a la población civil libanesa y violan la resolución del Consejo de Seguridad en que se basa el alto el fuego en vigor, al tiempo que recordaron a Israel su "obligación" de garantizar la seguridad de los soldados de la misión.