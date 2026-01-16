Ejército israelí dice estar preparado para distintos escenarios por tensiones regionales

"Nuestra responsabilidad en las FDI (las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) es gestionar la situación de forma comedida, profesional y responsable", afirma el militar en el vídeo. "En las últimas semanas hemos fortalecido nuestras capacidades y aumentado nuestra preparación en todas las fronteras".

Defrin reitera que en las últimas semanas, pero especialmente en los últimos días el ejército ha seguido los desarrollos en la región, en alusión a las protestas en Irán y el posible ataque de Estados Unidos contra la república islámica.

"En consecuencia, el jefe del Estado Mayor lleva a cabo evaluaciones de seguridad constantes con todos los cuerpos relevantes", continúa.

"Entendemos la sensación de incertidumbre y alerta que se ha elevado en los últimos días, cuando el discurso público y de los medios se enfoca en los desarrollos regionales. Es natural y totalmente comprensible", afirma Defrin, que sin embargo llama a la población a confiar sólo en los anuncios de las fuerzas armadas al respecto.

El portavoz insistió en que no se han producido cambios en las directrices del Comando del Frente Interno, la rama militar que determina las pautas de seguridad para los israelíes.

"Si se requiere algún cambio, os informaremos de la actualización de forma ordenada y clara", añade.

Las declaraciones de Defrin complementan a las que dio ayer el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien supervisó personalmente el estado de preparación de los sistemas de Defensa Aérea el jueves "siguiendo una directiva para aumentar el nivel de preparación" del país.

Israel permanece a la expectativa del rumbo que tomará Estados Unidos contra Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con atacar la república islámica por la represión de las protestas que mantienen los iraníes desde hace dos semanas.

Este domingo, las autoridades iraníes advirtieron de que Israel y las bases estadounidenses serán su objetivo legítimo si el mandatario cumple su provocación.