El argentino Matías Umpierrez lleva al escenario los discursos de odio con la obra 'Play'

Matías Umpierrez (Buenos Aires, 1980) es un artista que crea experiencias únicas y encadena un proyecto con otro, unas veces solo, como en su próximo estreno, 'Play', pero también en compañía de otros como los españoles Ángela Molina (actriz), el Niño de Elche (músico), Rocío Molina (bailaora), Robert Lepage (director y dramaturgo) o Elena Anaya (actriz).

"Crecí en el taller de mi padre, ceramista y yesero y me dí cuenta de que necesitaba tener mi propio taller como artista", explicó a EFE este viernes sobre sus "performance" en solitario.

'Play', que podrá verse en Conde Duque del 22 al 24 y del 29 al 31 de enero, es una parábola del odio donde Umpierrez muestra cómo ese sentimiento atraviesa siglos, culturas y lo hace con proyecciones, paisajes sonoros, discursos políticos y conversaciones telefónicas, activados por dispositivos analógicos y digitales que también reproducen miedos colectivos y utopías.

En 'Play', el artista reflexiona sobre el odio en un momento en que ha trascendido el escenario y "se ha extendido a la vida cotidiana".

En este sentido, critica que los políticos incitan al odio creando la figura de un opositor al que odiar.

"Es un modo de crear manada. Me parecía interesante que el escenario sea un espacio para poder reflexionar por qué a lo largo de la historia seguimos odiando", dijo Umpierrez, para acabar concluyendo que estamos como siempre, "la única diferencia con nuestra época es esta revolución cognitiva que vivimos, las tecnologías no nos dejan solos".

'Play', que se presentará en seis funciones en el Conde Duque de Madrid, le ha llevado dos años de investigación y en ella abre "hiper links" para ir exponiendo distintas formas de incitar al odio a lo largo de la historia, desde la caza mitológica de unicornios hasta la matanza masiva de gatos en la Francia del siglo XVIII, pasando por la danza-protesta toyi-toyi contra el apartheid.

Un odio que traslada al que generan los grupos económicos como negocio para enriquecerse.

"Tener a la sociedad dividida y enfrentada genera manipulaciones. La sobreinformación anestesia, hay que tener espacio para reflexionar desde un sentido crítico", argumenta Umpierrez.

Además, 'Play' es una crítica a una lengua que lo inunda todo, el inglés. "Fue una de las primeras palabras que se quedó dentro de nuestro idioma, por eso he traído dispositivos que la incorporan para poder cuestionarla", indica mostrando tocadiscos o radiocasetes.