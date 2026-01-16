El correísmo llega a su convención con cambio de presidenta a la vista y llamado a unidad

La cita, que tendrá lugar el sábado y domingo en la ciudad de costera Manta, uno de los bastiones electorales del correísmo, está fijada para ser un punto de inflexión que permita a la Revolución Ciudadana (RC) sellar las grietas y limar las fricciones registradas en los últimos años tras perder en la segunda vuelta las tres últimas elecciones presidenciales (2021, 2023 y 2025).

Rivadeneira lidera la única lista inscrita para esta convención, por lo que sucederá a Luisa González como presidenta del partido cuando reciba el apoyo mayoritario de la militancia.

Tras la última derrota electoral, un grupo de autoridades locales del movimiento expresó sus discrepancias con la línea marcada por Correa y González de denunciar "fraude" en los comicios y no reconocer el nuevo triunfo de Noboa.

En una carta dirigida a Correa, indicaban que "la RC necesita renovación profunda", al advertir "una crisis que se refleja en un momento de profunda desconexión con el país, sumado a un liderazgo que, lamentablemente, parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna".

La más crítica públicamente con el correísmo ha sido la prefecta de la provincia del Guayas (cuya capital es Guayaquil), Marcela Aguiñaga, que se ha llegado a definir como la "oveja negra" del correísmo y que en 2023 cedió el cargo de presidenta de la RC a Luisa González, a quien Correa ha respaldado frente a cualquier crítica, antes y después de las derrotas en las urnas.

Ahora, la figura que cuenta con el aval de Correa para el cambio de liderazgo es Rivadeneira, quien esta semana retornó a Ecuador tras haber permanecido desde 2020 asilada en México.

"Ya en mi patria", escribió Rivadeneira en la red social X con fotos suyas tras aterrizar en la capital, Quito, donde posteriormente se fotografió con Luisa González, la excandidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones, para lanzar un mensaje de unión: "La unidad es el camino para la transformación. ¡Nos vemos en Manta!"

Rivadeneira llegó a ser presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) y, ante la ruptura protagonizada por el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021) al llegar al poder y virar a un gobierno más inclinado a la derecha, ella se mantuvo al frente de la facción afín a Correa.

Durante la fuerte ola de protestas liderada por el movimiento indígena contra Moreno en octubre de 2019, Rivadeneira y otros políticos se refugiaron en la embajada mexicana, después de que algunos integrantes del correísmo fuesen detenidos bajo acusaciones de rebelión.

En el horizonte están las elecciones provinciales y municipales de 2027 y dos años después, en 2029, las elecciones generales donde el correísmo buscará su ansiado retorno al poder, tras haberlo perdido en 2017.