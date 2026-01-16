El DAX baja 40 un 0,22 % y se da un respiro

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,22 % en 25.297,13 puntos.

La economía alemana volvió al crecimiento en 2025 tras haber estado en recesión en 2023 y 2024, por lo que podría superar la fase de estancamiento con la ayuda de las inversiones públicas en infraestructuras y el aumento del gasto en defensa.

Además, los inversores prevén que los resultados de las empresas alemanas serán buenos.

Pero se mantiene la preocupación por los riesgos geopolíticos como la situación política en Irán, Groenlandia, Venezuela y la guerra en Ucrania.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 6,3 %, hasta 136,30 euros, porque se beneficia de las inversiones en inteligencia artificial y ya acumula en lo que va de año una subida del 10 % aproximadamente tras haber ganado un 140 % en 2025:

La empresa de energías renovables RWE ganó un 1,5 %, hasta 51,50 euros, y E.on lo hizo un 1,2 %, hasta17,42 euros .

La compañía de servicios de diálisis Fresenius Medical Care se apuntó un 1,5 %, hasta 37,47 euros.

El distribuidor de químicos Brenntag perdió un 4 %, hasta 50,32 euros, y el grupo químico BASF cayó un 3,7 %, hasta 44,59 euros, tras comentarios escépticos sobre el sector de analistas de Barclays y JP Morgan.

El fabricante de acero y metal Klöckner & Co se disparó en el índice de empresas pequeñas SDAX un 28,2 %, hasta 11,04 euros, después de que la empresa estadounidense Worthington Steel le lanzara una oferta de 11 euros por acción, unos 2.000 millones de euros.