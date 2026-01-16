El Ejército israelí mata a un palestino de 14 años en Al Mughair (centro de Cisjordania)

"El niño Muhammad Saad Al Naasan (14 años) fue martirizado por las balas de la ocupación en la ciudad de Al-Mughayir, al este de Ramala", recoge el comunicado de Sanidad.

Fuentes locales apuntaron que el adolescente murió tras recibir un disparo frente a la mezquita de Al Mughair durante la incursión israelí.

Las imágenes a las que EFE tuvo acceso muestran al joven siendo trasladado en un coche tras recibir el disparo, inconsciente. Otro vídeo posterior muestra al adolescente amortajado con una bandera palestina en una camilla.

El entierro de Naasan se celebrará este sábado al medio día en Al Mughair, informaron estas fuentes locales.

También advierten de que el ejército de Israel ha cerrado todos los accesos a la aldea, impidiendo la entrada y salida de vehículos.

Imágenes grabadas por los residentes muestran vehículos blindados israelíes en su interior. En una de ellas, dos soldados rodean y apuntan con sus fusiles a un palestino que permanece encogido en el suelo, gritando.

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

Desde primera hora de la mañana, los residentes de la aldea denunciaron una presencia "sin precedentes" de colonos israelíes (que residen en contra del derecho internacional en Cisjordania) en los alrededores.

Un periodista local señaló en un canal utilizado por los residentes de estas aldeas para documentar la violencia israelí que, por la mañana, un colono abrió fuego contra la población.

No han trascendido más detalles sobre el ataque, si bien es habitual que durante las incursiones de los colonos se produzcan choques contra la población local, momento en el que el Ejército de Israel interviene en favor de sus ciudadanos abriendo fuego contra los palestinos.

Al menos dos palestinos han muerto en ataques israelíes en Cisjordania según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), cuyo registro llega hasta el 10 de enero.

En 2025 estos ataques se cobraron la vida de 242 palestinos (55 de ellos menores de edad), mientras que la cifra asciende a unos 1.060 desde el 7 de octubre de 2023, día de los ataques de las milicias gazatíes contra Israel, a los que este país respondió también intensificando sus operaciones en Cisjordania.