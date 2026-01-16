El Gobierno español quiere que Repsol "sea parte de la solución" en Venezuela

En declaraciones a los medios tras participar en un acto en el Banco de España, subrayó que esa energética da estabilidad al suministro eléctrico en Venezuela a través de la explotación del yacimiento de gas que tiene en el país y que el objetivo es que eso "siga sucediendo".

Cuerpo insistió en que el Gobierno está "yendo de la mano de la empresa", apoyándola "en lo que sea menester" para que, en este "momento de transición, sigan suponiendo un factor esencial para la estabilidad en Venezuela".

El ministro explicó, no obstante, que "no hay ninguna novedad" sobre la situación de Repsol en Venezuela y expresó su deseo de que el país "poco a poco se vaya estabilizando" y vaya avanzando "en esa transición".

Repsol fue una de las petroleras asistente el pasado 9 de enero a la reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar el futuro de la prospección y posibles inversiones en el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En ese encuentro el consejero delegado de la empresa, Josu Jon Imaz, le dijo a Trump que Repsol está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo allí, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.