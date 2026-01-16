El IBEX suma el 0,39 % y firma un nuevo máximo histórico por encima de los 17.700 puntos

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, subió 68,2 puntos, ese 0,39 % y cerró en 17.710,9 puntos. En el acumulado de la semana, ha avanzado el 0,35 %, en su octava semana consecutiva de asensos y, en lo que va de año, se revaloriza el 2,49 %.

El selectivo español abría con pérdidas y mantuvo dudas durante buena parte de la sesión, aunque finalmente se decantó por el tono positivo y se desmarcó de las pérdidas del resto de Europa, impulsado por los avances con los que había empezado a cotizar Wall Street.

Dentro de los grandes valores, Iberdrola subió el 1,53 % como el cuarto mayor ascenso del IBEX; Inditex, el 0,36 %, y BBVA, el 0,19 %. Repsol cerró plano (0,0 %), mientras que Telefónica cedió el 1,18 %, como la sexta mayor caída, y Banco Santander, el 0,04 %.