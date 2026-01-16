El ministro de Defensa venezolano informa que 47 militares murieron en el ataque de EE.UU.

En un acto de condecoraciones al personal militar y no militar que participó en la defensa de Venezuela el 3 de enero, Padrino López detalló que, del total de los 47 fallecidos, nueve eran mujeres militares, y que el ataque dejó más de 112 personas heridas que, aseguró, fueron atendidas.

"Ante la tecnología y abrumadora cantidad de medios, desigual, contra Venezuela, ahí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueve mujeres entre ellas, que dieron su vida", subrayó el jefe militar en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino valoró que los militares fallecidos hayan "cumplido con la historia" al dar su vida en defensa del país y también recordó que 32 cubanos murieron en el ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Además, aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, ha ordenado "una comisión para atender a los familiares" de los fallecidos y heridos para apoyar en "todo lo que sea necesario" y en sus "requerimientos de carácter social y económico".

También, agregó, se ha ordenado levantar un monumento nacional en honor a los fallecidos, y anticipó que ya se está trabajando en su "mejor ubicación".

El jueves, Delcy Rodríguez comenzó su discurso sobre el informe anual de gestión del Gobierno con un minuto de aplausos en homenaje a los fallecidos durante la operación del 3 de enero.

Ese mismo día en Cuba, miles de cubanos despidieron a los 32 militares que murieron durante los ataques estadounidenses, con un recorrido en vehículos de las cajas mortuorias por las calles de La Habana hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Hace una semana, el Gobierno venezolano ascendió y condecoró a los militares que murieron durante los ataques, en un acto en Caracas encabezado por la mandataria encargada junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez.