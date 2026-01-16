España albergará en Madrid la tienda más grande de cómics de Europa, Akira Cómics

La ampliación estará dedicada al manga, la narrativa "más diversa" en cuanto a géneros.

Según han contado a EFE desde este comercio madrileño, las obras de ampliación ya están en marcha y la inauguración de su nuevo distrito 'Neo-Tokyo' está prevista para finales de este año. Akira Cómics pasará de sus actuales 1.080 metros cuadrados a más de 1.500 repartidos en dos plantas de más de 750 metros cuadrados cada una.

La tienda rediseñará sus instalaciones y el incremento de la librería hará que aumente su flujo de trabajo de ventas online, así como su 'Laboratorio Stark', un espacio creativo concebido a partir de la inspiración de lugares similares como el creado en su momento por el chef español Ferrán Adrià, elBullifoundation.

"Queremos que el nuevo distrito 'Neo-Tokyo' no solo sea un lugar de reunión y disfrute de la cultura del manga sino que constituya una experiencia sensorial e inmersiva acorde a las mencionadas otras zonas de nuestra librería para que incluso visitantes no conocedores del fenómeno manga o lectores de otras disciplinas puedan conocerlo y disfrutarlo como se merece", explican desde Akira Cómics.

En la actualidad, apuntan, los lectores de manga se reparten en un 55 % mujeres y un 45 % hombres. "El manga es la narrativa en cómic más diversa en cuanto a géneros e historias. Por eso ha conquistado Occidente", señalan.

El manga llegó a España a finales de la década de los 80 con la película 'Akira', de Katsuhiro Ōtomo, y la serie de anime 'Dragon Ball'. Fue uno de los motores fundacionales de esta librería madrileña, ya que en sus 32 años de existencia ha constituido una de sus "partes fundamentales".

Akira Cómics se convirtió en julio de 2025 en la única del mundo en ganar en dos ocasiones los premios Eisner, tras recibir tanto ese mes como en 2012 el Eisner Spirit of Comics, que reconoce la labor "extraordinaria" de las librerías especializadas que lo obtienen.