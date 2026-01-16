Española "Sirat" busca consagrarse como mejor filme europeo con 4 nominaciones principales

Así, "Sirat", Premio del Jurado de Cannes 2025, nominada a mejor filme internacional y mejor banda sonora en los recientes Globos de Oro, donde se fue con las manos vacías, y finalista en cinco categorías en los Óscar -película internacional, banda sonora, dirección de fotografía, sonido y reparto- opta en los Premios del Cine Europeo a mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista, para Sergi López, y mejor guion, para Santiago Fillol y Oliver Laxe.

En "Sirat", un padre, Luis (López), y su hijo Esteban llegan a una rave perdida en medio de las montañas de Marruecos en busca de Mar, su hija y hermana, respectivamente, desaparecida hace meses en una de estas fiestas sin amanecer, y conocen a un grupo de raveros a los que deciden seguir a una última fiesta que se celebrará en el desierto y en la que esperan encontrar a la joven.

La cinta de Laxe compite en estas mismas cuatro categorías con la noruega "Sentimental Value", de Joachim Trier, que también está nominada a mejor actriz, para Renate Reinsve.

Optan a mejor director, además de Laxe y Trier, Yorgos Lanthimos, por "Bugonia"; Jafar Panahi, por "It was just an accident"; y Mascha Schilinski, por "Sound Of Falling".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, López compite por el premio al mejor actor europeo con Idan Weiss, por su papel en "Franz", de Agnieszka Holland; Toni Servillo, por "La Grazia", de Paolo Sorrentino; Stellan Skarsgård, por "Sentimental Value"; y Mads Mikkelsen, por "The Last Viking", de Anders Thomas Jensen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los aspirantes a mejor guion figuran, ademas de Fillol y Laxe, Panahi; Sorrentino; Trier y Eskil Vogt; y Schilinski y Louise Peter.

"Sirat" esta nominada, además, en cinco de las ocho categorías técnicas de los Premios del Cine Europeo: mejor dirección de casting, para Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo; mejor dirección de fotografía -Mauro Herce-; mejor edición -Cristóbal Fernández-; mejor diseño de producción -Laia Ateca-; y mejor diseño de sonido -Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas-.

Por otra parte, el documental "Tardes de soledad" compite en esta categoría con "Fiume o morte!", de Igor Bezinović; "Riefenstahl", de Andres Veiel; "Songs Of Slow Burning Earth", de Olha Zhurba; y "With Hasan In Gaza", de Kamal Aljafari.

En tanto, "Olivia y el terremoto invisible" se disputa el galardón de mejor película de animación con "Arco", de Ugo Bienvenu; "Dog Of God", de Raitis Ābele y Lauris Ābele; "Little Amélie", de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han; y "Tales From The Magic Garden", de David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec.

Ambas cintas españolas optan también, junto a "Sirat", a mejor película europea.

Entre los premiados ya anunciados en esta 38ª edición de los Premios del Cine Europeo figuran la actriz, directora y guionista noruega Liv Ullmann, que recibe el reconocimiento europeo a su trayectoria, y la realizadora italiana Alice Rohrwacher, Premio Logro Europeo en el Cine Mundial.

Maren Ade, Jonas Dornbach y Janine Jackowski, de la compañía alemana Komplizen Film, por su parte, han sido distinguidos con el Premio Internacional de Coproducción de Eurimages.