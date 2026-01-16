Estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en cerca del 57 % de Cuba este viernes

La presión estadounidense a Venezuela para que corte el suministro de crudo a Cuba, lo que representa en torno a un tercio de las necesidades de la isla, amenaza con empeorar aún más la crítica situación energética en la isla.

Desde mediados de 2024, el panorama energético se ha agravado debido, principalmente, a la falta de divisas del Estado cubano para importar petróleo y las frecuentes averías de sus obsoletas centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, estima para el horario de mayor demanda de este viernes, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.400 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.750 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.780 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 96 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil), al igual que dos patanas (centrales flotantes rentadas). Además, alrededor de diez están paradas por falta de lubricantes.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía de Cuba, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.