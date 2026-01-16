Falta de fondos obliga a Unicef a desatender zonas de Ucrania en preparativos ante el frío

La fuente recordó que su plan contra el frío, de unos 100 millones de dólares (86 millones de euros) solo está financiando al 60 %.

"Necesitaremos volver a evaluar la situación porque esta solicitud de 100 millones fue hecha antes de la significativa escalada de apagones en la capital", apuntó el representante de Unicef.

Además, Mammadzade resaltó la importancia de prepararse no solo para esta emergencia, sino también para el futuro, especialmente en Kiev y en zonas urbanas: "Sentimos que esto no acabará este invierno".

En la capital, la situación es "de urgente necesidad" porque los apagones de electricidad afectan a mayores poblaciones y se han alargado durante muchas jornadas, a diferencia de regiones como Odesa donde la restauración parcial de los sistemas fue cuestión de días, explicó en la misma rueda de prensa, desde la capital ucraniana, el jefe adjunto en el país de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Jaime Wah.

Mammadzade añadió que en los edificios altos, el suministro de agua y la calefacción son un reto mayor que en las casas o en las zonas rurales.

En algunos casos, observó, las zonas del frente están mejor preparadas para lidiar con el invierno porque han sido el foco principal de la ayuda humanitaria y del apoyo estatal.

La FICR también acusó una falta de fondos, con solo un 13 % de sus necesidades cubiertas para Ucrania y para los países afectados en 2026 y 2027, lo que implica un déficit de 262 millones de francos suizos (281 millones de euros).