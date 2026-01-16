FundéuRAE: “fan”, plural

En los medios aparecen frases como las siguientes: “Sus fans han expresado su preocupación en redes sociales”, “Streep demostró que agradece profundamente el cariño de los fans” o “Eminem sorprende a sus fanes en el estreno de su documental”.

De acuerdo con la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, en ocasiones el plural de este anglicismo se forma siguiendo la pauta tradicional del español para monosílabos. Así, igual que de “pan” es “panes” o de “can” es “canes”, se registra “fanes”. Sin embargo, la misma obra señala que ya está asentado el plural “fans”, que se acepta, igual que “trols”, por ejemplo.

Por ello, los ejemplos son todos válidos.

Se recuerda que existen alternativas al extranjerismo “fan” en función del contexto, como “seguidor”, “admirador”, “forofo”, etc.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.