Hijo de Nicolás Maduro dice que Venezuela debe tener relaciones y embajada en EE.UU.

"Venezuela tiene que tener relaciones con todo el mundo (...) creo que debemos tener relaciones con Estados Unidos, una embajada, como con China, como con Rusia, porque es nuestra autodeterminación", declaró Maduro Guerra en un Encuentro de la Red de Juristas en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, señaló que Caracas podría tener relaciones con otros países con ideas contrarias, como, dijo, Israel e Irán.

Si hay diferencias con otros países, indicó, deberían tratarse "desde el marco de la política".

"Venezuela debe avanzar a ser un país de paz, con relaciones comerciales con todo el mundo", agregó.

Sin embargo, durante su discurso, el diputado repitió en varias oportunidades que, a su juicio, el derecho internacional está "agonizando", tras la captura de su padre y la primera dama, Cilia Flores, que considera como "secuestro."

Asimismo, el parlamentario subrayó la necesidad de preservar la paz del país para "mantener el orden interno", así aseguró que Venezuela debe "seguir avanzando" porque, reiteró, ese es el deseo de su padre.

"Lo que está pasando en Venezuela es el plan de Nicolás Maduro, con el equipo de Nicolás Maduro, con los objetivos de Nicolás Maduro Moros y su equipo de trabajo", declaró.

Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada de Venezuela, inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones estadounidenses, y este jueves se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según confirmaron a EFE fuentes de la agencia de inteligencia.

El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.