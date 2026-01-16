Honduras reporta cuatro casos sospechosos de sarampión tras 29 años sin contagios

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Lorenzo Pavón, dijo que los posibles afectados son dos hombres y dos mujeres residentes en los departamentos de Comayagua (centro) y Copán (este), y en Tegucigalpa, la capital.

Pavón explicó que la detección respondió a la vigilancia permanente del personal sanitario ante pacientes con fiebre alta y erupciones cutáneas, síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades frecuentes en esta época, como el dengue y la varicela, cuya incidencia se encuentra en temporada alta.

Ante estos cuadros clínicos, agregó, los médicos están obligados a completar las fichas epidemiológicas y a tomar muestras que son remitidas al Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, donde se realizan las pruebas correspondientes.

En el caso del sarampión, las muestras se analizan y se someten a estudios de "secuenciación genómica" para identificar variantes o linajes del virus, con resultados disponibles en un plazo aproximado de 48 horas, precisó el funcionario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pavón subrayó que ninguno de los cuatro pacientes presenta nexo epidemiológico con brotes reportados en otros países de la región, ni antecedentes de contacto con personas que recientemente visitaron Guatemala, país que ya reporta al menos una docena de casos de sarampión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destacó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, con capacidad de transmisión de 12 a 18 personas, por lo que reiteró el llamado a la población a mantener esquemas de vacunación completos y acudir a los centros asistenciales ante la aparición de síntomas.

El esquema de vacunación completo en el caso del sarampión es de dos dosis: una al año y tres meses de edad y la segunda al ingreso a la escuela primaria (6 años) o antes de los 10 años.

El sarampión se transmite por gotas de saliva, principalmente a través de tos y estornudos, y se manifiesta con pequeñas manchas rojas en la piel, fiebre alta y síntomas catarrales.

Honduras no registra casos autóctonos de sarampión desde 1997.