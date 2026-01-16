Informe WEF: un 53 % de los expertos teme que la economía global se debilite en 2026

El mayor optimismo de los encuestados descansa en el sur de Asia, donde un 66 % esperan un crecimiento "fuerte" o "muy fuerte" impulsado por las cifras macroeconómicas de la India, mientras que el porcentaje baja al 45 % en el caso de Asia Oriental-Pacífico, y al 36 % en Oriente Medio.

Para Estados Unidos, una mayoría de los economistas (69 %) espera un crecimiento "moderado", visión que comparten un 47 % de los encuestados para su gran rival China, mientras que en el caso de Europa la perspectiva con más apoyo (53 %) apunta a un crecimiento "débil".

Los expertos económicos esperan que el comercio entre China y Estados Unidos, foco de tensiones arancelarias en 2025, se mantenga estable, aunque en su gran mayoría vaticinan aumentos tarifarios en sectores como la tecnología china exportada a EEUU o los minerales estadounidenses en el mercado del gigantes asiático.

A nivel global, un 94 % de los expertos consultados espera un aumento de los acuerdos comerciales bilaterales, un 89 % cree que las exportaciones chinas a mercados fuera del estadounidense crecerán, y un 57 % prevé que la inversión foránea directa en EEUU también aumentará, un porcentaje que cae al 9 % en el caso de China.

Según WEF, estas respuestas revelan que los reajustes comerciales serán una de las tendencias definitorias para 2026, junto al auge de la inversión en inteligencia artificial (IA) y el problema de la deuda soberana, cercana a umbrales críticos en muchos países.

En materia de IA, una estrecha mayoría de los sondeados (52 %) espera que las acciones estadounidenses relacionadas con esa tecnología caigan durante el próximo año, pero un 40 % prevé nuevas subidas.

Mayor pesimismo muestran respecto a activos como las criptomonedas, donde un 62 % anticipa nuevas caídas, y un 54 % considera que el precio del oro ya ha tocado techo tras las recientes subidas.

Dos tercios de los consultados prevén que la IA ocasione pérdidas moderadas de empleo en los próximos dos años, aunque a 10 años vista el porcentaje baja al 57 % y un 32 % espera incluso aumento de puestos de trabajo a medida que surjan nuevas ocupaciones relacionadas.

Respecto a la gestión de la deuda, que según alerta WEF "se ha convertido en un desafío central para los responsables políticos", casi la mitad de los encuestados ve probable que genere crisis de deuda soberana en los mercados emergentes.

Para combatir el problema una amplia mayoría espera que los gobiernos recurran a una inflación más elevada y a subidas de impuestos para reducir la carga de la deuda.

En los mercados emergentes más de la mitad prevé que, en los próximos cinco años, se recurra a la reestructuración de deuda o al impago.

Los sondeados esperan casi por unanimidad que en los Estados tanto avanzados como emergentes aumente el gasto en defensa, así como en infraestructuras digitales y energía.

En la mayoría de los demás sectores se esperan niveles de gasto estables, mientras que una mayoría anticipa un descenso del gasto en protección medioambiental.