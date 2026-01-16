Investigan a la Autoridad de Protección de Datos de Italia por corrupción y malversación

Según publican medios italianos, el registro se produjo el jueves y se saldó con la incautación de documentos, ordenadores y teléfonos móviles de los cuatro miembros de la directiva.

Una de las líneas de investigación indaga la relación del organismo con el gigante tecnológico Meta y los fiscales examinan por qué una sanción inicialmente prevista en 44 millones de euros por deficiencias de privacidad en las gafas inteligentes "Ray-Ban Stories" fue reducida sucesivamente hasta quedar en apenas un millón de euros, para finalmente ser anulada.

También se está analizando un presunto esquema de corrupción vinculado a la aerolínea Ita Airways y se sospecha que los miembros del organismo recibieron tarjetas "Volare Executive" —con un valor estimado de 6.000 euros cada una— a cambio de omitir sanciones o imponer multas meramente formales por irregularidades en el tratamiento de datos de la compañía.

En cuanto a la acusación de malversación, la fiscalía señala un "incremento significativo" en los gastos de representación, que pasaron de 20.000 euros en 2021 a casi 400.000 euros en 2024.

Entre los gastos bajo sospecha figuran reembolsos por estancias en hoteles de cinco estrellas y cenas de lujo, así como gastos personales en peluquería, servicios de lavandería y gimnasio.

También se investigan de misiones al extranjero con costes inflados, como el G7 de Tokio en 2023, cuyo coste real habría superado los 80.000 euros frente a los 34.000 declarados.

Pese a la gravedad de las acusaciones y de las peticiones de dimisión en bloque por parte de la oposición política —encabezada por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierda (AVS)—, la dirección de este organismo regulador emitió este viernes un comunicado reafirmando su voluntad de "seguir adelante" y expresando "plena confianza en la justicia".

Por su parte, el presidente Stanzione aseguró estar "absolutamente tranquilo", mientras que Guido Scorza, otro de los directivos, declaró en una entrevista con el diario La Repubblica que no dimitirá y que publicará sus rendiciones de cuentas en línea para demostrar su inocencia.

La investigación se originó tras una serie de reportajes del programa de televisión Report (RAI), que denunció durante meses lo que calificó como una "gestión alegre" de los recursos públicos y una sumisión de la autoridad independiente al poder político.