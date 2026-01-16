Israel dice atacar a las milicias gazatíes en sus últimos ataques, con más de 10 muertos

"Las FDI(Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) y el la ISA (la agencia de inteligencia interior, el Shin Bet) atacaron a varios terroristas, incluyendo comandantes de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica Palestina a lo largo de la Franja de Gaza", recoge un comunicado castrense.

Desde la noche y madrugada de este viernes han muerto al menos tres personas más en dos ataques distintos, elevando a al menos once el total de fallecidos.

Según el diario The Times of Israel, un bombardeo esta noche en el campamento de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza) mató a un comandante de las brigadas Al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, identificado como Ahraf Al Jatib. El ataque también se cobró la vida de su mujer.

Por otro lado, el hospital Nasser de Jan Yunis (sur) confirmó la muerte esta mañana de un hombre de 62 años al que identificó como Sabah Ahmed Ali Abu Jamea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, señaló que Abu Jamea fue víctima de disparos desde un vehículo del ejército israelí en el oeste de Jan Yunis, en un ataque en el que otras personas resultaron heridas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las fuerzas armadas israelíes aún no se han pronunciado al respecto.

Entre los ocho muertos notificados por las autoridades gazatíes el jueves se encontraba Mohamed Al Hawli, comandante de las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás), cuya muerte confirmó uno de los líderes del grupo islamista, Osama Hamdam.

El ataque, un bombardeo en la ciudad de Deir al Balah (centro), mató también a la mujer y la hija de Al Hawli.

El Ejército de Israel asegura en su comunicado este viernes que los ataques son una "respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego previamente esta semana en el oeste de Rafah (en el extremo meridional de Gaza)".

La violación mencionada por las fuerzas armadas alude a un tiroteo el martes en Rafah entre las tropas israelíes y un grupo de presuntos milicianos palestinos. Los soldados mataron a seis palestinos durante el encuentro.

Las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 450 personas en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, asegurando en la mayoría de ocasiones haber matado a "terroristas" que se aproximaban a la línea amarilla (la demarcación imaginaria a la que las tropas se retiraron al comenzar la tregua, tras la cual se extiende un perímetro bajo su dominio militar).

Unicef asegura que entre los muertos hay más de un centenar de niños.

La línea amarilla no estaba señalizada en Gaza, lo que confundió a su población y provocó el asesinato de numerosos gazatíes que trataban de regresar a sus casas accediendo a las zonas bajo control israelí. EFE también ha advertido en varias ocasiones cómo las tropas han atacado a personas que no habían traspasado esta línea.

Esta frontera está ahora pobremente señalizada con cubos de hormigón, los cuales el ejército mueve en ocasiones para ganar terreno, a pesar de que el acuerdo de alto el fuego estipula que Israel no puede ocupar de nuevo el territorio que abandonó tras su retirada.