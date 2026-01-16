Justicia de EEUU sigue revisando documentos Epstein sin dar una nueva fecha de publicación

"El Departamento ha logrado avances sustanciales y sigue centrado en divulgar los materiales conforme a la ley con prontitud, protegiendo al mismo tiempo la privacidad de las víctimas", declaró la Justicia en una misiva el jueves, tras puntualizar que la revisión es una "tarea compleja" por el número "considerable" de documentos en su posesión.

Hasta ahora, el Departamento dice haber hecho públicos alrededor de 12.000 documentos relacionados con Epstein de los más de dos millones que deben publicarse de acuerdo con la ley, que daba como plazo hasta el pasado 19 de diciembre.

Entonces, el Departamento de Justicia solo publicó una parte de los archivos tras argumentar que la cantidad de información era demasiado elevada y, unos días más tarde, aseguraron haber recibido un millón de nuevos archivos relacionados con la investigación.

Entre los argumentos sobre el retraso en su publicación, la Fiscalía menciona la presencia de información sensible para las víctimas en el material revisado hasta el momento y la necesidad de coordinar el proceso desde varias oficinas.

"El Departamento está supervisando el procesamiento, la eliminación de duplicados y la revisión de voluminosos documentos utilizando una plataforma centralizada. Debido a la magnitud de este esfuerzo, las operaciones de la plataforma requieren atención constante y asistencia técnica para resolver los problemas inevitables que surgen", añadió.

Además, aseguraron contar con más de 500 personas dedicadas a esta tarea.