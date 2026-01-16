Kallas dice que la liberación de presos europeos en Venezuela es "un paso positivo"

"La liberación de los europeos detenidos en Venezuela es un gran alivio para las familias y un paso positivo. Hoy hablé con varios ciudadanos de la UE liberados", dijo Kallas en una publicación en la red social X.

La jefa de la diplomacia europea aseveró que la salida de prisión de ciudadanos europeos, entre los que se encontraban cinco españoles que llegaron a Madrid el pasado 9 de enero, es el resultado "de la perseverante diplomacia de la UE y de la estrecha coordinación con los Estados miembros".

También agradeció a la misión permanente de la UE en Venezuela y al Servicio Europeo de Acción Exterior por su trabajo al respecto.

"Europa se mantiene firme en defensa de nuestros ciudadanos y de los derechos humanos", zanjó.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este miércoles que ha verificado la excarcelación de 84 personas desde el jueves pasado, cuando autoridades anunciaron la liberación de un "número importante" de detenidos, días después del ataque de Estados Unidos en suelo venezolano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.