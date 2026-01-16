La actividad económica de Brasil avanza un 0,7 % en noviembre tras dos caídas seguidas

El dato, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), es mejor al esperado por el mercado.

Por otra parte, la actividad económica subió un 1,2 % respecto al mismo mes del año anterior.

Entre octubre y noviembre, el índice se vio impulsado por la industria y el sector servicios, que crecieron un 0,8 % y un 0,6 %, respectivamente.

Del otro lado, el sector agropecuario retrocedió un 0,3 % respecto a octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las previsiones económicas apuntan a una desaceleración en 2025 para Brasil, con un crecimiento de alrededor del 2,2 %, después de que el PIB avanzara un 3,4 % el año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpa a las altas tasas de interés del desempeño económico, si bien destaca la baja tasa de desempleo.