La Cancillería de Panamá gestiona la liberación de un panameño detenido en Venezuela

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la Cancillería panameña añadió que "por instrucción del presidente José Raúl Mulino, el Gobierno Nacional da seguimiento permanente al caso" de Núñez.

Horas antes, el presidente Mulino había publicado en su cuenta de X que celebraba "la liberación en Vzla del compatriota Javier Olmedo Núñez según información recibida. Ahora, pronto retorno a casa".

La Cancillería señaló este viernes que "la cónsul de Panamá en Caracas, Susana Thornhill, ha estado siguiendo el proceso en espera de que Núñez, detenido hace siete meses en Venezuela, sea finalmente liberado".

El despacho de Exteriores panameño citó declaraciones de Alfredo Romero, portavoz de la organización Foro Penal que da seguimiento a los detenidos en Venezuela, según las cuales "el panameño Javier Olmedo Núñez estaba en la lista de excarcelados este miércoles en la noche, pero por razones que no comprendemos no fue liberado".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó la semana pasada que Núñez fue detenido el pasado 13 de junio cuando se encontraba en una embarcación de bandera panameña que "fue interceptada en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

"Las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de un presunto caso de espionaje. El ciudadano panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave", detalló entonces la Cancillería.

La tripulación incluía a nueve personas: dos neerlandeses, incluyendo el capitán, tres hondureños, un español, un indonesio, un panameño y una húngara.

El caso de Núñez fue elevado ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se ha expuesto ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), según la información oficial panameña.

Ya el pasado 1 de octubre, la encargada de asuntos consulares de Panamá en Caracas realizó una visita oficial a Núñez, "durante la cual pudo conversar con él y verificar su condición de salud, información que fue transmitida de inmediato a sus familiares", agregó.

El Gobierno venezolano ha liberado a 406 personas desde diciembre pasado, según dijo el miércoles la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, pero las ONG denuncian que no se ha publicado una lista con los nombres y registran una cantidad menor de excarcelaciones de presos políticos.

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportaba 102 liberaciones.

El Foro Penal venezolano registraba hasta el domingo pasado más de 800 presos políticos en el país.

