La cantante española Lia Kali triunfa en los premios de artistas emergentes de la UE

La artista Lia Kali ('Volvernos a amar', 'La vida sin ti', 'Constelación'), barcelonesa de 28 años, recibió, por un lado, el Premio del Gran Jurado, dotado de un cheque de 10.000 € para apoyar el desarrollo de su gira y un bono de viaje ecológico por valor de 5.000 € para hacerla más sostenible.
Además, Kali consiguió el Premio del Público, valorado en 5.000 €, por ser la artista más respaldada por fanáticos de toda Europa y del mundo, que votaron en línea por su artista favorito en la categoría.
El jurado entregó además otros cinco MME Awards, que reconocieron a Camille Yembe (Bélgica), Carpetman (Ucrania), Della (Chipre), Sarah Julia (Países Bajos) y Sofie Royer (Austria).
El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, felicitó en el festival a todos los galardonados y recordó a los asistentes la importancia y el papel del premio.
"La escena musical europea continúa prosperando gracias a su diversidad, creatividad y audaces voces artísticas. Los Premios MME reconocen a los artistas que están moldeando el futuro del sonido de nuestro continente y llevándolo más allá de las fronteras europeas. Felicito efusivamente a todos los ganadores por este logro excepcional. Estoy seguro de que sus sonidos resonarán por toda Europa", dijo.
Este galardón fue otorgado en otras ediciones a artistas consolidadas como Rosalía, Dua Lipa o Adele.
En las dos pasadas ediciones, la cantante emergente Judeline recibió el Premio del Público, y Ralphie Choo recibió uno de los cinco MME Awards.