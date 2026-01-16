La cantidad de personas en situación de calle en Buenos Aires aumenta 27,8 % en 2025

El Relevamiento de Personas en Situación de Calle en la ciudad de Buenos Aires (Repsic) publicado el jueves contabilizó hasta noviembre de 2025 a 5.176 personas que habitan en la vía pública o en albergues públicos mantenidos por el Gobierno de la ciudad, lo que representa un alza de casi un tercio respecto del mismo mes de 2024.

De acuerdo con el Ejecutivo de la capital argentina, el porcentaje de personas que viven en la calle se mantuvo casi sin alteraciones y llegó a 1.613 individuos (+6 % que en 2024), por lo que el aumento registrado se dio en los centros de acogida distribuidos en distintos puntos de la ciudad donde se identificó a 3.563 (+91 % interanual).

El 90,6 % de las personas que asiste a los albergues públicos duerme todos los días de la semana allí, y de acuerdo al estudio del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires solo 20 menores de edad viven en la vía pública.

El 88 % tienen entre 19 y 59 años y el 83 % son hombres, y el 68,2 % se encuentra en la misma condición desde hace al menos un año.

En sus conclusiones, el Repsic describió que principales problemas para las personas en situación de calle de la capital argentina son "la salud mental y adicciones" y "los vínculos familiares rotos".

Además, señaló como un conflicto la "cuestión metropolitana", en referencia al lugar de origen de esas personas, que desde la gestión del alcalde Jorge Macri atribuye en su mayoría a la circundante provincia de Buenos Aires, territorio con una población en promedio menos favorecida.

Distintas organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Proyecto 7 mantienen discrepancias con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el método de censo y las cifras de personas en situación de calle.

El último recuento de esas organizaciones, publicado en julio de 2025, registró 11.892 personas sin hogar.

La situación de las personas que viven en la calle estuvo en el ojo de la opinión pública durante el invierno pasado debido a la severa ola de frío polar que afectó a gran parte de Argentina.

Según la organización, en 2024 murieron 134 personas en situación de calle en todo el país, 28 de ellas en la ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al método de contabilización, las críticas al Ejecutivo de la ciudad se centran en que realizan operativos puntuales con poco personal abocado a la tarea y en un solo día, mientras que el último censo realizado por CELS y Proyecto 7 se extendió durante varias jornadas y en mayor cantidad de lugares.