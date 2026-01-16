La Fiscalía de Libia acusa a un hombre tras hallar una fosa común con 21 migrantes

Según la Fiscalía, fueron halladas pruebas de una banda dedicada al tráfico de personas, con la que relaciona al sujeto, quien ya había sido acusado por los delitos de asesinato de migrantes y trata de personas, en casos anteriores.

En la misma localidad dónde fue descubierta la fosa común fueron recatados 195 migrantes que habían sido sometidos a "detención forzada y tortura" para obligar a sus familias a pagar rescates por su liberación.

El Ministerio Público aseguró que la investigación continúa, con el fin de recolectar pruebas de ADN de los cuerpos de las víctimas y realizar las autopsias correspondientes, así como para asegurar el desmantelamiento de la banda.

En los últimos años, la ONG Vigilancia de los Crímenes en Libia (LCW, por sus siglas en inglés), documentó varias violaciones contra migrantes en Ajdabiya -un punto de tránsito clave en el noreste del país- y halló fosas comunes y cadáveres en el desierto del este del dividido país, territorio controlado por el poderoso mariscal Jalifa Haftar.

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, el país magrebí se ha convertido en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana.

En 2024 y 2025, Libia fue el principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo central hacia las costas europeas.