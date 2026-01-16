La mujer que aparece en un video de apoyo a los migrantes latinos no es Renee Good

Mensajes en redes sociales como Facebook e Instagram comparten una grabación en la que supuestamente la mujer fallecida en Mineápolis muestra su apoyo a los emigrantes latinos ante las redadas del ICE.

En un español con acento estadounidense, la mujer expresa su apoyo a los migrantes latinos y les insta a superar el miedo por la persecución de las autoridades migratorias.

"Este es un mensaje para todos los emigrantes latinos aquí en los Estados Unidos", dice antes de pedir disculpas por su nivel de español, y concluye diciendo: "quiero que sepan que no están solos".

HECHOS: La mujer del video no es Renee Nicole Good, sino una activista de una red de apoyo a las personas migrantes de origen latino, tal y como confirmó la protagonista de la grabación y la citada organización en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La búsqueda inversa de capturas del clip dirige hasta una publicación compartida en las redes sociales de una asociación que bajo el nombre de GüerasAliadas, apoya a los migrantes ante el acoso y persecución por parte de las autoridades migratorias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El video compartido en las publicaciones, fechadas el 12 de diciembre de 2025, es la misma grabación que circula en redes sociales y corresponde a una de las activistas de la red y no a Renee Good, como aseguran los mensajes.

La difusión de la desinformación que aseguraba que la persona que aparece en el video es Renee Good, llevó a su verdadera autora a publicar otra grabación en la que aseguraba en español "no soy ella y quiero decirlo con todo el respeto hacia ella".

Al mismo tiempo, el grupo de mujeres publicó un desmentido a través de un comunicado en sus redes sociales: "Queremos aclarar pública y respetuosamente la desinformación que ha estado circulando en internet".

Desde que regresó a la presidencia en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado deportaciones masivas de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña.

Al mismo tiempo, las protestas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se han extendido por muchas ciudades del país y han alcanzado su punto álgido tras la muerte de Renee Good en Mineápolis.

Las protestas también han generado mensajes falsos en redes sociales que magnifican las movilizaciones en Estados Unidos. EFE Verifica ha desmentido mensajes que utilizan videos de disturbios en otros países o imágenes creadas con IA de multitudinarias manifestaciones en Mineápolis con el objeto de crear una falsa narrativa.

Por tanto, la mujer que en un video se solidariza con los migrantes latinos por la persecución que sufren a manos del ICE no es Renee Good, muerta por los disparos de un agente federal en Mineápolis, sino una miembro de una organización de apoyo a migrantes.