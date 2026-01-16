La producción industrial en EE.UU. creció un 0,4 % en diciembre de 2025

En términos interanuales, la PI de la primera economía mundial fue un 2 % superior a la de diciembre de 2024.

De acuerdo con el informe de la Fed, este indicador creció a una tasa anual del 0,7 % en el cuarto trimestre de 2025.

La producción manufacturera - que representa un 75,6 % de la producción total - aumentó un 0,2 % en diciembre, pero disminuyó a una tasa anual del 0,7 % en el cuarto trimestre.

El índice de manufacturas de bienes duraderos avanzó ligeramente un 0,1 %, impulsado en gran medida por el crecimiento de la producción de metales primarios (2,4 %); de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes (1,7 %), así como de material aeroespacial y otros equipos de transporte (1,5 %).

Por otro lado, los productos de madera, los minerales no metálicos y los vehículos de motor y sus partes registraron todos caídas de al menos un 1 %, según la Fed.

El dato de manufacturas no duraderas subió un 0,3 %, debido a subidas en los alimentos, bebidas y productos del tabaco, los productos derivados del petróleo y del carbón, y los de plástico y caucho.

El sector de servicios públicos subió un 2,6 %, apoyado por un aumento del 12 % en el índice de gas natural, compensando la caída del 0,7 % en el de minería.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió ligeramente hasta el 76,3 %.