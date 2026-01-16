Los documentales dominan nominaciones a los premios a lo mejor del cine peruano en 2025

La Apreci informó este viernes a EFE las nominaciones de su premio anual, que distingue lo mejor del cine peruano estrenado en cartelera comercial, festivales y salas alternativas del país.

En esta edición, los largometrajes documentales lideran la lista con un total de once nominaciones, dentro de un conjunto de 38 menciones en diversas categorías.

Entre estas producciones figuran 'La memoria de las mariposas', de Tatiana Fuentes Sadowski; 'Runa Simi', de Augusto Zegarra; 'Uyariy (Escuchar)', de Javier Corcuera; y 'Vino la noche', de Paolo Tizón.

La Apreci agregó que la ficción experimental 'Punku', dirigida por Juan Daniel Fernández Molero, es la cinta con mayor cantidad de nominaciones, al optar a los premios a mejor película, dirección, guion, actriz protagonista y actor de reparto.

La película 'A media calle', de Eduardo Orcada Villalva, le sigue con cuatro nominaciones, a mejor guion, mejor actriz y mejor actor protagonista, y mejor actriz de reparto.

Los largometrajes nominados a mejor película peruana son 'La memoria de las mariposas', de Tatiana Fuentes Sadowski; 'Punku', de Juan Daniel Fernández Molero; 'Runa Simi', de Augusto Zegarra; 'Uyariy (Escuchar)', de Javier Corcuera; y 'Vino la noche', de Paolo Tizón.

Por el premio a mejor dirección compiten Javier Corcuera, Juan Daniel Fernández Molero, Paolo Tizón y Tatiana Fuentes Sadowski.

Entre los autores nominados a mejor guion figuran Eduardo Orcada Villalva, por 'A media calle'; Héctor Gálvez y Salvador del Solar, por 'Ramón y Ramón'; Juan Daniel Fernández Molero, por 'Punku'; y Salomón Pérez, por 'Intercontinental'.

En la categoría de mejor película documental están nominadas 'La memoria de las mariposas', 'Runa Simi', 'Uyariy (Escuchar)' y 'Vino la noche'.

Por el premio a la mejor película de cortometraje compiten '500 lucas', de Jorge Quiroz; 'Cora', de Milagros Melgar; 'Cuando el cielo vuelva a ser azul', de Omar Lucas; 'Fever', de Tomás Orrego; y 'Todos mis caminos son la destrucción', de Anthony Tymchuk.

La Apreci entregará, además, su tradicional premio a la mejor película internacional estrenada en 2025 en Perú, que será decidido entre 'El agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho; 'Fue solo un accidente', del iraní Jafar Panahi; 'Una batalla tras otra', del estadounidense Paul Thomas Anderson; y 'Un poeta', del colombiano Simón Mesa Soto.