Meloni destaca sus similitudes en materia de inmigración con la primera ministra japonesa

"Italia y Japón comparten esencialmente el mismo enfoque fundamental ante algunos de los principales retos globales a los que nos enfrentamos", dijo Meloni en sus declaraciones a la apertura de la cumbre esta mañana, empezando por la "gestión de la inmigración".

La migración irregular es uno de los principales asuntos en la agenda del Ejecutivo italiano, y Meloni destacó tras el encuentro que en la cumbre se habló de dos iniciativas "muy similares" desarrolladas por ambos países.

Se trata del Plan Mattei, una iniciativa del Gobierno de Meloni que busca inversiones para el desarrollo de países africanos para abordar las causas de la migración irregular, y la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano (TICAD), una iniciativa del Gobierno japonés que comenzó a organizarse en 1993.

Estas iniciativas demuestran "una capacidad estratégica que Italia y Japón siempre han compartido", dijo Meloni, antes de afirmar que la relación entre ambas pude "convertirse rápido" en una "sólida amistad personal". Una "amistad y armonía" que la italiana inmortalizó en un selfi en el que aparecen transformadas ambas mandatarias al estilo de la animación japonesa, publicado en la red social X.

En Japón, la cuestión de la inmigración ha impulsado la popularidad de partidos de extrema derecha como Sanseito, y ha llevado a la mandataria nipona a señalar que podría responder endureciendo la política de extranjería.

Durante su encuentro de hoy, Meloni y Takaichi elevaron las relaciones bilaterales al nivel de "asociación estratégica especial", acordando fortalecer cadenas de suministro de minerales críticos y la cooperación en materia de seguridad económica.

Meloni continuará el sábado su visita oficial reuniéndose en la Embajada de Italia en Tokio con los máximos responsables de las principales empresas japonesas, con quienes intercambiará puntos de vista para fomentar nuevas asociaciones industriales y un aumento de las inversiones en Italia.