Merz recibirá al presidente sirio Al Sharaa en Berlín en medio de protestas

Un portavoz de la cancillería germana, Sebastian Hille, anunció oficialmente este viernes la visita de dos días, que comenzará el próximo lunes y que tiene el propósito de marcar "un nuevo comienzo" en las relaciones entre Siria y Alemania.

Uno de los temas a tratar entre Merz y Al Sharaa será el retorno de los refugiados sirios acogidos en Alemania, detalló el portavoz, que señaló que en la reunión se abordará todo el abanico de temas abiertos entre ambos Estados.

Preguntado por el tema de la represión de las minorías étnicas, candente tras la expulsión de las fuerzas kurdas de dos barrios de Alepo de mayoría kurda, durante las cuales las tropas gubernamentales cometieron supuestamente desmanes contra la población civil, Hille dijo que no quería adelantarse a las conversaciones entre los dos mandatarios.

Merz y Al Sharaa se reunirán en la cancillería en Berlín el martes 20 de enero y comparecerán de forma conjunta ante la prensa.

El presidente sirio también participará ese día en una mesa redonda con empresarios, con la ministra de Economía, Katherina Reiche; y con el ministro de Exteriores, Johann Wadephul; además de ser recibido por protocolo por el jefe del Estado alemán, el presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier.

En protesta por el recibimiento de Al Sharaa, una plataforma formada por organizaciones que representan a diversas minorías étnicas y religiosas sirias convocaron un acto central el próximo lunes ante la Puerta de Brandeburgo, aunque destacaron que las manifestaciones proseguirían el martes.

En el llamamiento, la plataforma destacó que los civiles kurdos, yazidíes, alauíes, drusos o cristianos están sometidos a una "violencia sistemática" por parte de las fuerzas del islamista Al Sharaa.

"Un recibimiento de Al Sharaa en la cancillería viola la dignidad humana e ignora el sufrimiento de las víctimas. Demandamos que se cancele la visita y que los responsables sean perseguidos penalmente", pidió el comunicado, respaldado también por agrupaciones feministas y de izquierda y varios diputados del partido La Izquierda.

También organizaciones de la diáspora kurda convocaron para este fin de semana movilizaciones en una veintena de ciudades de Alemania.

La Comunidad Kurda de Alemania ya había denunciado a Al Sharaa en noviembre de 2025 ante la Fiscalía General del Estado por la supuesta comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio y formación y liderazgo de organización terrorista, en relación a la Organización por la Liberación del Levante (HTS por sus siglas en árabe).