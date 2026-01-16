Merz se reunirá con Meloni el lunes 23 de enero en ronda de consultas gubernamentales

Según informó en un comunicado el portavoz adjunto del Gobierno germano, Sebastian Hille, Merz y Meloni abordarán en su encuentro las "relaciones bilaterales, cuestiones europeas y de política económica, además de cuestiones de seguridad y defensa".

Al canciller le acompañará, según Hille, un número abundante de miembros de su gabinete, pues está previsto que, en el marco del viaje del jefe del Gobierno germano, también tenga lugar "la sesión plenaria de las consultas gubernamentales italo-alemanas" en un almuerzo de trabajo.

Tras esa reunión, Merz y Meloni darán una rueda de prensa.

Alemania e Italia mantienen unas relaciones bilaterales que, en Berlín, el Ministerio de Asuntos Exteriores llama "tradicionalmente estrechas".

