México busca a pareja y amiga de periodista asesinado que desaparecieron tras ir a funeral

El organismo del Gobierno de México activó el protocolo de búsqueda para tratar de encontrar a Wendy Arantxa Portilla y Karime Monserrat Murrieta, la pareja y una amiga de Castro respectivamente, quienes no han dado señales de vida desde el pasado 10 de enero.

Según informan medios locales este viernes, su última ubicación conocida es en el municipio de Poza Rica, en el estado de Veracruz (este), adonde acudieron al funeral del periodista especializado en sucesos y director del medio informativo Código Norte Veracruz.

Las dos mujeres desaparecidas tienen 22 y 23 años.

La Fiscalía estatal mantiene una investigación abierta tras la denuncia interpuesta por la madre de Portilla, como confirmó esta semana la gobernadora del Estado, Rocío Nahle, quien añadió que se "está trabajando" para localizarlas.

De acuerdo con el informe policial, el periodista fue asesinado a tiros mientras se encontraba dentro de un establecimiento de comida en la localidad Poza Rica, en el norte del estado.

Veracruz es considerada como una de las regiones más peligrosas para ejercer el oficio periodístico en México: de 2005 a 2024 han ocurrido 31 asesinatos, así como cuatro desapariciones, según cifras de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Castro se convirtió en el primer periodista asesinado en 2026 en México, país descrito por Reporteros Sin Fronteras (RSF) como el segundo lugar "más peligroso del mundo" para ejercer la profesión periodística en 2025, por detrás de Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 informadores asesinados.