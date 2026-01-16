México confirma 500 casos del gusano barrenador en una semana

El pasado 7 de enero, el regulador Senasica daba cuenta de 13.335 registros, lo que supone un aumento semanal de casi 4 % en el total de casos acumulados de GBG en el país registrados desde noviembre de 2024.

El incremento entre el 7 y 14 de enero se concentró principalmente en el sur-sureste, donde históricamente se han acumulado más reportes.

Oaxaca encabezó los aumentos con 116 casos, al subir de 2.055 a 2.171, seguido de Chiapas con 109 (de 5.408 a 5.517) y Veracruz con 74 (de 1.963 a 2.037).

También destacaron Guerrero con 61 (de 109 a 170) y Yucatán con 50 (de 1.537 a 1.587).

Hubo incrementos menores en Estado de México con cuatro (de 7 a 11), San Luis Potosí con cinco (de 2 a 7) y Michoacán con tres (de dos a cinco), mientras que Nuevo León (tres), Querétaro (tres), Morelos (dos) y Jalisco (uno) se mantuvieron sin cambios.

Por volumen acumulado, Chiapas se mantiene como el estado con más casos (5.517), seguida de Oaxaca (2.171) y Veracruz (2.037).

En un segundo bloque aparecen Yucatán (1.587) y Tabasco (1.100), además de Campeche (694) y Quintana Roo (383).

En paralelo, el informe de la segunda semana epidemiológica contabilizó 628 casos activos en el país.

Por especie, el acumulado nacional mostró afectaciones principalmente en bovinos (9.813) y caninos (1.992).

Les siguieron suinos (743), equinos (684) y ovinos (370).

El reporte también registró casos en humanos (101), caprinos (70), felinos (42) y aves (14), además de fauna silvestre (4) y dos casos en una categoría adicional consignada como “suino, canino” en el tablero del informe. EFE