México reporta récord de 972 patentes nacionales, la mayor cifra en 30 años

Además, la dependencia precisó en un comunicado que quedaron 150 patentes pendientes de pago al cierre del año, por lo que el total anual ascendería a 1.112 patentes mexicanas.

El IMPI vinculó estos resultados con el impulso a la innovación y con objetivos del Plan México del Gobierno federal, que busca promover la transferencia de tecnología y el aumento de patentes nacionales como catalizadores del desarrollo económico.

A la par, el instituto informó que, de enero a diciembre de 2025, recibió 21.265 solicitudes de invenciones —que incluyen patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, entre otras figuras— frente a 20.976 recibidas en 2024.

En materia de signos distintivos, el IMPI registró un incremento en la demanda de trámites, luego de recibir 240.991 solicitudes de marcas, nombres y avisos comerciales en 2025, contra 220.806 de 2024, un aumento de 9 %.

En el mismo periodo, el IMPI otorgó 178.072 registros de signos distintivos, por encima de los 169.448 títulos de 2024, lo que representó un alza de 5 %.

En el contexto de eventos internacionales, el IMPI indicó que concedió 344 registros marcarios vinculados con el próximo Mundial de fútbol promovido por la FIFA.

También señaló que publicó 14 declaratorias de protección de indicaciones geográficas durante 2025, con el objetivo de impulsar y exportar productos mexicanos, entre ellos esferas, vinos y carnes.

Sobre el total de invenciones concedidas, el instituto reportó 14.828 títulos otorgados en 2025, frente a 14.280 en 2024, un incremento de 4 %.

En su proyección internacional, el IMPI citó indicadores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que ubican a México en la posición 11 por volumen de patentes concedidas y también en el lugar 11 por registros de marcas otorgadas; además, en el sitio 14 por solicitudes de marcas y en el séptimo por marcas registradas vigentes.

El instituto agregó que, en el Índice Global de Innovación 2025 de la OMPI, Ciudad de México ingresó por primera vez al “top 100” de grupos de innovación como el segundo más importante de América Latina.

En el frente contra la piratería, el IMPI informó que, como parte de la estrategia “Operación Limpieza”, orientada a “combatir la piratería de mercancía introducida y distribuida de manera ilegal en el país”, realizó 20 operativos en 11 entidades.

En esas acciones aseguró 7,8 millones de piezas de mercancía apócrifa, valuadas en 935 millones de pesos (unos 51,9 millones de dólares).

Adicionalmente, reportó 4.323 visitas de inspección y el aseguramiento de 2.733.664 productos, con un valor aproximado de 194.825.055 pesos mexicanos (casi 10,8 millones de dólares).