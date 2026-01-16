Negociaciones comerciales India-UE progresan antes de la cumbre bilateral en Nueva Delhi

El primer ministro de la India, Narendra Modi, será el anfitrión de la próxima cumbre bilateral entre este país y la UE, en Nueva Delhi, a la que acudirán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Esta semana, durante una visita a la India, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, anticipó que la intención de las autoridades europeas es avanzar hacia la firma de un acuerdo de libre comercio entre Nueva Delhi y Bruselas.

"Las negociaciones están progresando", reconoció hoy en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio.

En la anterior visita a la India de Von der Leyen, la presidenta de la Comisión y Modi se habían comprometido a concluir el ansiado pacto comercial entre Nueva Delhi y los 27 antes de que terminase 2025. Finalmente, las partes no pudieron alcanzar un entendimiento en el plazo previsto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, la inestabilidad comercial global ha otorgado a la India y a la UE nuevos incentivos para lograr un acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los principales puntos de fricción en los últimos meses han pasado por el reclamo de mayor apertura del proteccionista mercado indio por Bruselas, especialmente para automóviles, vinos y lácteos.

Por su parte, Nueva Delhi exige mejoras para sus exportaciones textiles y agrícolas a Europa.

La India recibió el año pasado "aranceles punitivos" de hasta un 50 % para algunos de sus productos por parte de Estados Unidos, su mayor aliado comercial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó los gravámenes por la compra de crudo ruso por parte de la India.

Ahora, la nueva advertencia de Trump sobre aranceles del 25 % para países que comercien con Irán ha vuelto a hacer saltar las alarmas en Nueva Delhi, que sostiene que su intercambio comercian con Teherán es muy menor.

Desde la primera ofensiva arancelaria, la India ha logrado nuevos acuerdos comerciales con países y bloques occidentales como el Reino Unido, Nueva Zelanda o la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), de la que forman parte Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega.

La Unión Europea también ha acelerado su política comercial en las últimas semanas, especialmente con el polémico acuerdo comercial entre Bruselas y los países del bloque sudamericano Mercosur.