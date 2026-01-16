Noboa designa la comitiva que lo acompañará en su viaje al Foro de Davos la próxima semana

Según el Decreto Ejecutivo 279, integrarán la delegación oficial la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; la ministra de Economía, Sariha Moya; el ministro de Producción, Luis Jaramillo; la ministra de Ambiente, Inés Manzano; además de la secretaria general de Comunicación y el secretario de Integridad Pública.

El documento señala que la presencia de Noboa en Davos, que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, "constituye un espacio estratégico para posicionar al país en la agenda económica y geopolítica mundial" y permitirá "promover oportunidades de inversión, comercio y cooperación".

A la edición de este año del foro está prevista la asistencia de hasta 64 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El decreto subraya también que para Ecuador es "indispensable" fortalecer las relaciones diplomáticas y políticas con la Unión Europea.

En ese marco, la agenda en Bélgica incluirá reuniones con altas autoridades comunitarias para abordar asuntos vinculados a inversiones, seguridad y el visado Schengen, según detalló a EFE en diciembre la canciller Sommerfeld.