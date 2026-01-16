Noboa lidera reunión seguridad y envía miles de militares a zonas conflictivas de Ecuador

Noboa, a quien la Asamblea Nacional había concedido licencia para ausentarse de sus funciones durante 18 días, entre el 1 y el 18 de enero, lideró la cita en la que -entre otros- estuvieron los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; del Interior, John Reimberg y de Gobierno, Nataly Morillo, así como representantes de los militares y policías.

En la reunión, que se dio para evaluar y continuar ejecutando acciones para fortalecer la seguridad del país, las autoridades informaron las estrategias implementadas y anunciaron que Guayas, Los Ríos y Manabí entran en fase de "Ofensiva Total".

Dicha fase contempla el despliegue masivo de más de 10.000 militares, distribuidos estratégicamente para reforzar el control territorial y combatir de manera frontal a las organizaciones criminales, indicó la Presidencia en sus redes sociales.

En ese marco, entre el jueves y este viernes se desplegaron en Guayas más de 2.000 soldados para reforzar las operaciones de seguridad que se desarrollan en la zona costera.

Este despliegue forma parte de las acciones del Estado para combatir a los Grupos Armados Organizados (GAO) y fortalecer el control territorial, subrayó el Ejército.

El pasado 31 de diciembre, Noboa declaró un nuevo estado de excepción, por 60 días, en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos.

Además, incluyó a los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominados como "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.