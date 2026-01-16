O'Leary (Ryanair): "No tengo ninguna confianza en Trump, ha demostrado ser un mentiroso"

Bruselas, 16 ene (EFE).- El consejero delegado de la aerolínea Ryanair, el controvertido empresario irlandés Michael O'Leary, sería un "republicano natural" de haber nacido en Estados Unidos, pero asegura que nunca apoyaría a Donald Trump, a quien tacha de "mentiroso" y considera históricamente equivocado tanto sobre Ucrania como sobre los aranceles.