OpenAI comenzará a probar anuncios en ChatGPT en Estados Unidos

La empresa de inteligencia artificial (IA) indicó que sus suscripciones de pago actuales no incluirán anuncios y que comenzará a probar la publicidad en las cuentas gratuitas de usuarios mayores de edad en Estados Unidos.

Sin embargo, OpenAI lanzó hoy su plan económico Go en Estados Unidos, una suscripción de 8 dólares al mes en la cual también habrá anuncios.

La compañía liderada por Sam Altman aseguró en un comunicado que los anuncios "no influirán en las respuestas que proporciona ChatGPT" y que siempre estarán "separados y claramente identificados".

"Mantenemos la privacidad de sus conversaciones con ChatGPT frente a los anunciantes y nunca vendemos sus datos a anunciantes", aseguró la empresa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La publicidad en plataformas gratuitas es algo común en grandes empresas tecnológicas, como es el caso de varios productos de los gigantes Google y Meta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La introducción de anuncios en ChatGPT podría ayudar a OpenAI a cumplir con sus ambiciosos compromisos de inversión.

Altman dijo el pasado noviembre que su empresa estaba en camino de generar 20.000 millones de dólares en ingresos anualizados en 2025.

OpenAI reiteró este viernes que su misión "es garantizar que la inteligencia artificial general (IAG o AGI, por sus siglas en inglés) -una tecnología que podría superar a la inteligencia humana y aún no existe- beneficie a toda la humanidad" y que su estrategia publicitaria "siempre está orientada a apoyar esa misión y a hacer que la IA sea más accesible".