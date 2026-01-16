Oposición ve reunión entre Machado y Trump como reconocimiento a "libertad de Venezuela"

Según dijo en X el bloque opositor, esta lucha está encabezada por Machado -nobel de la paz 2025-, quien defiende como ganador de las presidenciales venezolanas de 2024 al también líder Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral proclamó como mandatario reelecto a Nicolás Maduro, ahora detenido en Estados Unidos.

Más temprano, Machado afirmó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, no representa al pueblo de su país y se mostró confiada en que habrá una "transición ordenada".

"Estamos atravesando una fase compleja. En este momento, ellos están haciendo parte del trabajo sucio", declaró en una rueda de prensa en Washington, un día después de reunirse en la Casa Blanca con Trump.

Para la opositora, la transición política en su país derivará en "una Venezuela orgullosa que se convertirá en el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás".

La nobel de la paz mantuvo el jueves un almuerzo privado con Trump en la Casa Blanca, el primer encuentro entre ambos, que se produjo menos de dos semanas después del operativo estadounidense en Caracas para deponer y capturar a Maduro.

Machado, quien hasta ahora ha sido excluida por Trump del proceso de transición en Venezuela, regaló al líder estadounidense la medalla del Nobel de la Paz que recibió en octubre, un galardón deseado por el mandatario, y dijo que se lo entregó como "gratitud" por su postura sobre el país suramericano.

Hasta ahora, Trump y su Administración han descartado a Machado y a su movimiento opositor en la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país.