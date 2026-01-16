Panamá registró veinte feminicidios en 2025, un 13 % menos que el año anterior

Del total de las víctimas de feminicidios, seis fueron asesinadas con arma de fuego, cinco con arma blanca, cuatro por asfixia mecánica, dos con objeto contundente, una fue incinerada y 2 por causas no determinadas.

La mayor cantidad de feminicidios se registró en la provincia de Panamá Oeste -contigua a la capital- con ocho en total.

Además, las estadísticas de la fiscalía reflejan 18 tentativas de feminicidio y 15 muertes violentas en el 2025, de estas 14 con arma de fuego.

Muerte violenta son todos los homicidios de personas del sexo femenino que no fueron consideradas como femicidios, según la Fiscalía.

En su informe anual de Derechos Humanos divulgado en diciembre pasado, la Defensoría del Pueblo de Panamá señala que en el país la protección de las mujeres así como la de los niños sigue siendo "insuficiente".

En su presentación, el titular del organismo, Eduardo Leblanc, dijo que "Los casos de violencia de género, feminicidios, abuso sexual, acoso escolar y violencia en entornos familiares y comunitarios revelan que los mecanismos de prevención, detección y atención oportuna siguen siendo fragmentados y, en muchos casos, tardíos".

"Panamá tiene avances normativos, pero la realidad demuestra que todavía no estamos protegiendo suficientemente a las mujeres. Los femicidios, la violencia física y sexual, la atención tardía y la falta de mecanismos ágiles, así como la violencia digital, siguen poniendo vidas en riesgo", declaró Leblanc al presentar el estudio.