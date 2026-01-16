París se deja un 0,65 % ante la incertidumbre en Ucrania

París, 16 ene (EFE).- Como el resto de las Bolsas europeas, la de París cerró este viernes a la baja, con una caída del 0,65 % de su selectivo CAC-40, minado por la incertidumbre que pesa sobre Ucrania y a la espera de la salva de resultados que se esperan en el Viejo Continente la próxima semana.