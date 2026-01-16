Parlamentarios de EEUU respaladan la soberanía danesa y derecho de Groenlandia a decidir

"Hablamos del valor de la OTAN y de la obligación de respetar los principios fundamentales de soberanía, integridad territorial y autodeterminación", dijo en rueda de prensa el senador demócrata por Delaware Chris Coons, que ejerció de líder de una delegación de once congresistas y senadores, dos de ellos republicanos.

Coons resaltó que el propósito de la visita es "escuchar respetuosamente" y "llevar de vuelta" a Estados Unidos una visión real de la situación de Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo suyo, para ayudar a "bajar la temperatura".

Los groenlandeses no sienten ninguna amenaza a su seguridad por parte de Rusia y China, enfatizó Coons, añadiendo que tanto Dinamarca como su territorio autónomo están abiertos a aumentar la presencia militar estadounidense y los intercambios comerciales, "si preguntamos de forma cortés".

"Hay que ver a Groenlandia como un aliado, no como un activo", afirmó la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski, promotora de la iniciativa con la socialista Aaja Chemnitz, una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés.

"Creo que esta reunión ha sido históricamente importante para impulsar la vía de la diplomacia", dijo a la televisión pública groenlandesa KNR Chemnitz al término del encuentro, en el que participaron los miembros de los comités de Exteriores de los parlamentos danés y groenlandés.

La delegación estadounidense tiene previsto también entrevistarse este viernes con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y con miembros de su gobierno.

Frederiksen se reunirá también con los líderes de los partidos políticos daneses y representantes groenlandeses para discutir la situación con Estados Unidos.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se entrevistaron el miércoles en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance.

Al término del encuentro, Rasmussen informó de que las partes seguían discrepando, pero que se había acordado crear un grupo de trabajo conjunto para discutir las preocupaciones de seguridad estadounidenses con respeto a las "líneas rojas" danesas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró no obstante la víspera que el objetivo de ese grupo de trabajo es "avanzar en la adquisición de la isla ártica", una versión que Dinamarca rechazó poco después.

"He estado sentado en la habitación con ellos y les he mirado a los ojos al vicepresidente estadounidense y al ministro de Exteriores y acordamos estas cosas", dijo Rasmussen.

Una adquisición de Groenlandia está "fuera de cuestión", enfatizó Rasmussen, que añadió que "ni lo quiere Dinamarca ni Groenlandia y viola todas las reglas internacionales".