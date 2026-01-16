Pena máxima de 30 años a islamista noruego por idear atentado en Orgullo de Oslo en 2022

La pena de custodia, una especie de prisión permanente revisable, establece un mínimo de 20 años en prisión antes de que pueda solicitar la libertad provisional.

La justicia noruega ya había condenado hace dos años a la misma pena al autor del atentado, Zaniar Matapour, un ciudadano noruego de origen iraní, que disparó contra un bar y un club nocturno.

"El tribunal considera probado que Bahtti sabía que Matapour iba a realizar el tiroteo y que Bahtti lo ayudó a planearlo y/o realizarlo y reforzó sus intenciones influyéndolo psicológicamente", consta en el fallo.

Bhatti le ayudó a conseguir armas y a enviar un juramento de fidelidad al grupo yihadista Estado Islámico (EI), destacó el veredicto, que apunta también a que aquel se comunicó, usando un pseudónimo, con un miembro de esa organización por la red Telegram que en realidad era un agente de la inteligencia noruega.

"El tribunal considerado probado, más allá de cualquier duda razonable, que es Bhatti el que está detrás de ese pseudónimo en Telegram. Eso muestra que Bahtti ha colaborado en el atentado", señala el fallo.

Bhatti, que se declaró inocente en el juicio, negó saber nada de los planes y aseguró sólo haber ayudado a Matapour en un caso con los servicios sociales noruegos.

"He sido objeto de especulaciones y de etiquetas para estigmatizarme. Tengo la sensación de que me han condenado de antemano. La última década he sido un padre de familia y no me han interesado otras cosas", dijo Bhatti, de 48 años, durante el juicio.

Arfan Bhatti tiene un largo historial criminal, primero vinculado a la violencia común y, después de su conversión al islam, ha estado envuelto en varios casos, que incluyen una condena por vandalismo contra una sinagoga en Oslo en 2008.

Fue detenido por las autoridades de Pakistán, país de origen de su familia y adonde se había mudado, en 2022, desde donde fue extraditado a Noruega dos años después.

Matapour, de 47 años, realizó un total de 18 disparos con un arma automática y con una pistola, que mataron a dos hombres en el club nocturno London Pub, e hirieron a otros nueve, antes de ser reducido por la multitud.