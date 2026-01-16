Policía y Ejército de Ecuador inspeccionan los puertos de Guayaquil, foco del narcotráfico

Acompañados de perros antidrogas especializados, los agentes recorrieron los contenedores del puerto y las zonas aledañas, mientras se inspeccionaban los camiones desde su ingreso al área portuaria para controlar "todas las etapas del proceso de exportación", según declaró el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

El operativo, que incluyó las terminales de Naportec y TPG (Terminal Portuario Guayaquil) fue supervisado por el titular de Defensa y el ministro del Interior, John Reimberg.

Además, Loffredo informó este jueves del traslado indefinido del Alto Mando Militar a Guayaquil para "golpear directamente contra quienes atentan contra la seguridad ciudadana".

Los allanamientos se produjeron en un contexto en que el avance del crimen organizado y la mutación de sus actividades ilícitas llevaron a los puertos operados por empresas privadas a reforzar su seguridad el pasado mes de noviembre con el objetivo de mitigar los impactos, ser eficientes y dar servicios de calidad.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.